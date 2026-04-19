L’Akragas interrompe una serie di nove vittorie consecutive con la testa ormai rivolta all’andata della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì contro il Priolo. Il Serradifalco ha vinto 1-0 dopo un primo tempo senza reti. All’11’ della ripresa il gol vittoria di Castrillo.
Un minuto prima la formazione di mister Sebi Catania era rimasta in dieci per l’espulsione di Unniemi. Domenica prossima l’Akragas ospiterà il Priolo, promosso con un turno d’anticipo nel campionato di Eccellenza dopo il 3-0 di oggi al Gela.
Per l’Akragas adesso l’appuntamento più importante della stagione è la semifinale di Coppa proprio contro il Priolo.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp