Castrum Favara – Città Di Gela 3-1. Tre punti d’oro. Tre punti salvezza per i ragazzi di Pietro Infantino, ma la copertina di oggi è tutta per il 25enne favarese Gabriele Vaccaro, l’ex giocatore gialloblu ucciso nella notte a Pavia. Il “Bruccoleri” ha ricordato il giovane prima della gara, mentre in curva nord è comparso uno striscione: “Il tuo sorriso vivrà eterno”. La partita. Castrum Favara in vantaggio al 23′ con Di Paola. Al 32′ arriva il raddoppio con il solito Varela.

Risultato che non cambia fino all’intervallo. Nella ripresa al 60′ arriva il tris con Piazza. Di Giuliano al 74′ la rete della bandiera per la formazione gelese. Vittoria meritata in chiave salvezza anche grazie ai risultati favorevoli arrivati dagli altri campi.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 32° Giornata: Castrum Favara – Città Di Gela 3-1; Gelbison – Città Di Acireale 2-1; Milazzo – Sambiase 0-1; Nissa – Enna 3-0; Ragusa – Sancataldese 0-0; Reggina – Paternò 2-0; Savoia – Nuova Igea Virtus 3-0; Vibonese – Athletic Club Palermo 2-3; Vigor Lamezia – Messina 1-1.

Classifica serie D – girone I: Nissa e Savoia 63, Reggina 60, Athletic Club Palermo, Gelbison 54, Sambiase 52, Nuova Igea Virtus (-5) 49, Milazzo 44, Città Di Gela (-1) 42, Vigor Lamezia 38, Enna 35, Castrum Favara 34, Ragusa 33, Città Di Acireale 1946 (-1) e Vibonese 31, Messina (-14) e Sancataldese 28, Paternò 19.

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