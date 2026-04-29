Agrigento, corsa a quattro: presentate 14 liste entro mezzogiorno

Sono 14 in tutto le liste presentate entro mezzogiorno per le amministrative di Agrigento. Il quadro è ormai definito, con quattro candidati sindaco: Giuseppe Di Rosa, Michele Sodano, Luigi Gentile e Dino Alonge.

Giuseppe Di Rosa si presenta con 2 liste: Agrigento Amore Mio e LiberiAmo Agrigento.

Michele Sodano è sostenuto da 3 liste: Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista.

Per Luigi Gentile sono state depositate 5 liste: Democrazia Cristiana, Lega, Lista Gentile Sindaco, Noi Moderati e Sud Chiama Nord.

La coalizione più ampia è quella di Dino Alonge, con 5 liste: Forza Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, UDC e MPA – Democratici Autonomisti.

Il totale è quindi di 14 liste, che segnano l’avvio ufficiale della fase decisiva della campagna elettorale.

LISTE AGRIGENTO

Liberiamo Agrigento (collegata al candidato sindaco Giuseppe Di Rosa): Luca Agozzino, Carmelo Alaimo, Alessandro Alessi, Maria Grazia Alletto, Paolo Amodio, Antonino Bartolomeo, Erika Battaglia, Giuseppe Palermo, Calogero Butera, Luca Capraro, Desyré Pia Costanza, Salvatore Currò, Gabriel Cuffaro, Gaia Cuffaro, Giovanni Maria Cuffaro, Fabio Gallo, Elisa Gurrisi, Ivana Iapicone, Francesca Enrica Lucia, Sara Mongiovì, Maria Nobile, Calogero Restivo, Pietro Sala, Andrea Tuttolomondo.

Agrigento amore mio (collegata al candidato sindaco Giuseppe Di Rosa): Aurora Albanese, Eugenio Cappellano, Antonella Carlisi, Ivana Contino, Angelo Cutaia, Mario De Castro, Massimo Di Bella, Miriam Ficarra, Emanuela Fragapane, Francesco Grassadonio, Adnane Khezar, Carmela Lombardi, Manlio Ottaviano, Gerlando Piazza, Bartolo Piraneo, Edoardo Principe, Emanuele Rizzo Pinna, Vincenzo Marco Sciacca, Alessandro Sferlazza, Domenico Sicilia, Salvatore Terrazzino, Pia Tumino, Alessio Vaiana, Vanessa Zarbo.

Udc (collegata al candidato sindaco Dino Alonge): Angelo Antinoro, Gerlando Brucceri, Francesco Caci, Annunziata Daino, Antonio Marco Damasco, Alessandro Di Stefano, Kenia Fajardo Montilla, Giuseppe (detto Fabio) La Felice, Michele Mallia, Gaetana Marchese, Vincenzo Marsala, Angela Messina, Marilena Messina, Antonio Nobile, Ornella Russello, Carmelo Andrea Russo, Francesco Sodano, Marco Valenti, Luigi Vecchio, Sara Vella, Pietro Vullo, Calogero Domenico Zambuto, Anna Maria Zerilli e Roberta Zicari.

Lista Fratelli d’Italia (collegata al candidato sindaco Dino Alonge): Gioacchino Alfano, Maria Angela Alonge, Paola Antinoro, Gabriella Battaglia, Carmen Bella, Gaspare Bennardo (detto Rino, detto Bernardo), Sergio Burgio, Costantino Ciulla, Gioacchino Cutaia, Christian Calogero Colletti, Flavia Maria Contino, Tiziana Di Caro Catarratto (detta Di Caro), Kimberly Gallo, Simone Gramaglia, Giusy Iaconello, Francesco Maria Andrea (detto Ciccio) Pisano, Gerlando Piparo, Cinzia Puleri, Noemi Rizzuto, Giulia Salemi, Rosalia Sardone, Pasquale Spataro, Maria Chiara Vella e Laura Vento.

Forza Azzurri (collegata al candidato sindaco Dino Alonge): Stefano Alonge, Antonio Amico, Miriam Bissanti, Giuseppe Bonfiglio, Francesco Cannella, Gaetano Capraro, Davide Castronovo, Nadia Cimino, Antonella Falzone, Marcello Fattori, William Giuseppe Maria Giacalone, Angelo La Rosa, Andrea Liguori, Calogero Lo Conti, Melinda Lo Piccolo, Calogero Natalello, Antonio Provenzani, Francesco Monachino Sanfilippo, Chiara Scorsone, Giusi Letizia Speziale, Francesco Tondo, Filippo Vassallo, Luana Bruno, Alfonsina Capraro.

Forza Italia (collegata al candidato sindaco Dino Alonge): Geraldo Alongi, Adriana Argento, Francesco Attardo, Catia Romina Barone, Serenella Bianchini, Giorgia Bongiorno, Davide Bonomo, Davide Cacciatore, Carmela Cantella, Gabriella Capraro, Concetta Carlisi, Giovanni Civiltà, Antonino Costanza Scinta, Sorin Di Francesco, Giulia Antonina Falzone, Cristian Licata, Maria Ausonia Marsala, Riccardo Minio, Maria Palumbo, Edelweiss Piparo, Rosalia Proto, Giulia Randisi, Calogera Spataro, Franco Marzio Tuttolomondo.

Mpa (collegata al candidato sindaco Dino Alonge): Riccardo Accurso Tagano, Antonino Amato, Maria Rita Baldacchino, Ilenia Cacciatore, Vincenzo Cacciatore, Luca Campione, Serena Cospolici, Alessia Maria Diforti, Marcello Gallo Cassarino, Giuseppe Lo Iacono, Carmelina Rita Paino, Miriana Passarello, Daniela Pitruzzella, Alessandro Emanuele Profetto, Carmelo Russello, Alfio Santangelo, Alessia Scarano, Ilaria Maria Settembrino, Sofia Siragusa, Alessandro Sollano, Carmela Maria Lucia Terrazzino, Angelo Vaccarello, Attilio Vinti e Marco Vullo.

Pd-Agrigento in movimento (collegata al candidato sindaco Michele Sodano): Alberto Agueci, Michelangelo Alongi, Salvatore Bottitta, Giuseppe Capraro, Giampiero Carta, Giuseppe Cassetti, Alfonsa Maria (detta Yna) D’Aula, Salvatore De Caro, Paolo Emanuele (detto Emanuele) Di Falco, Sandro Fanara, Vittoria Faro, Lucia Gambino, Rossana Geraci, Luisa Guida, Viviana Mattiolo, Cettina Munda, Maria Letizia Picone, Davide Raso, Grazia Roccuzzo, Giovanni Sanfilippo, Flavia Sciortino, Andrea Seddio, Elisabetta (detta Elisa) Torregrossa, Mario (detto Maurizio) Tricoli.

Controcorrente: (collegata al candidato sindaco Michele Sodano): Michele Sodano, Serena Albano, Marco Barsalona, Tiziana Bonsignore, Dario Cipolla, Alessandra Cristallini, Giovanni Crosta, Andrea Di Caro Catarratto (detto Di Caro), Salvatore Fallea, Liviana Fiorentino, Irene Fucà, Gerlando Grech, Danilo Italia, Angelo Licata, Michelangelo Lo Piparo, Elvira Mangione, Federica Marchica, Maria Micciché, Igor Nobile, Marco Noto, Stefano Pisano, Salvatore Principato, Alessandro Svettini e Andrea Vizzini Bisaccia (detto Vizzini).

Casa Riformista Agrigento (collegata al candidato sindaco Michele Sodano): Riccardo Alecci, Cristina Alfarano, Maurizio Attardo, Salvatore Baiamonte, Giovanni Barriera, Davide Burgio, Federica Buono, Luca Castronovo, Marco Celauro, Alfonso Cartannilica (detto Fofo o Fofò), Sergio Di Benedetto, Damiano Imbergamo, Maria La Greca, Roberta Lala, Giorgia Lo Fiego, Giuseppe Mangiapane, Mattia Francesco Miceli, Carmelo Monastero, Dorotea Natuzzi, Marco Puma, Aldo Riggi, Morena Sinnona, Marco Valenti e Maria Teresa Vaianella.

Lega (collegata al candidato sindaco Luigi Gentile):

Stefania Bonaccorso, Alessia Cantone, Gerlando Chianetta, Roberta Cipolla, Valentina Cirino, Maria Chiara Costanza, Calogero Cuffaro, Chiara Farruggia, Carlo Fontana, Samad Harun Khalegi, Alfonso Li Vecchi, Michele Mallia, Vito Mammano, Rosario Messina, Andrea Nobile, Carmelina Pirrera, Rosario Posante, Federica Principato, Fabrizio Scibetta, Salvatore Sicurello, Alessandro Spataro, Vittorio Terrazzino detto “Vito”, Salvatore Vizzola, Pietro Paolo Zarelli.

Gentile sindaco di Agrigento (collegata al candidato sindaco Luigi Gentile): Ilenia Arcuri, Alessandra Bellavia, Michele Blandino, Pasquale Calandrino, Diego Castronovo, Eleonora Cimino, Maria Anna Pia Di Benedetto, Vincenzo Gallo, Massimo Giovanni Lauricella, Giovanni Magro, Giacomo Meli, Giovanni Pace, Simona Parisi, Manuel Principato, Sabrina Principato, Giacomo Raitano, Manuel Gianco Samaritano, Giovanni Santamaria, Roberto Spagnolo, Alessandro Tedesco, Federica Vecchio, Rosanna Tornabene.

Democrazia cristiana (collegata al candidato sindaco Luigi Gentile): Roberto Battaglia, Alessia Bongiovì, Altea Pia Bruzzi, Cristian Cammilleri, Maurizio Capizzi, Fabio Catania, Rosanna Chianetta, Luca Fantauzzo, Gaspare Formica, Francesco Geraci, Simone Gramaglia, Sofia Iacono, Francesco Indelicato, Pasquale Inglima, Adele La Cagnina, Erika La Russa, Carmen Rita Marziano, Marco Pasquale Micalizio, Salvatore Nicotra, Giuseppe Nocera, Salvo Principato, Alessandro Provenzano, Gabriel Sicilia, Annalisa Urso.

Noi Moderati – Sud chiama Nord (collegata al candidato sindaco Luigi Gentile): Michela Pilano, Carmelo Natalello, Maria Cleria Iacono, Carmela Cutaia, Erika Salamone, Popa Petronel, Gerlando Sciortino, Pietro Pio Buontempo, Teresa Paci, Linda Di Stefano, Noemi Maria Passaggio, Marcello Maniglia, Salvatore Interrante, Paolo Portera, Giuliano Corazzini, Angelo Cipolla, Romina Cardella.

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