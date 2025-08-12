Una serata di musica, emozioni e talento ha animato questa sera il suggestivo chiostro del Teatro Pirandello di Agrigento. Protagonisti dell’evento Salvatore Galante e Lillo Bellomo, che con la loro performance hanno incantato il pubblico presente, regalando momenti di autentica intensità artistica.

L’atmosfera intima e raccolta del chiostro ha esaltato ogni nota e ogni interpretazione, trasformando l’appuntamento in un’esperienza indimenticabile. Gli spettatori hanno apprezzato non solo la qualità musicale, ma anche la complicità tra i due artisti, capace di creare un dialogo continuo con la platea.

L’iniziativa, inserita nel programma estivo del Teatro Pirandello, conferma ancora una volta la vocazione del luogo a ospitare eventi di pregio, in grado di coniugare cultura e intrattenimento in uno degli angoli più affascinanti della città. VIDEO

