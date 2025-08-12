Secondo test amichevole stagionale per l’Akragas, che sul campo ostico della San Cataldese cede di misura, 1-0, con la rete dei padroni di casa arrivata soltanto all’80’. Una partita vera, su un terreno caldo e contro un avversario ben rodato, che ha offerto indicazioni utili a mister e squadra in vista della stagione. Trasferta insidiosa ma affrontata con determinazione dai biancazzurri, che continuano a mettere benzina nelle gambe.

La società ringrazia lo staff, la dirigenza e il presidente Ivano La Cagnina per la splendida ospitalità.

