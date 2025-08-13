E’ rimasto ferito in un incidente stradale. Portato in ospedale ad Agrigento la scoperta che aveva con sé una pistola. Carabinieri e polizia, accorsi immediatamente, hanno poi accertato che quell’arma in realtà era una scacciacani priva del tappo rosso. A finire nei guai un incensurato quarantacinquenne di Palma di Montechiaro, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. La pistola è stata, naturalmente, posta sotto sequestro.

Dalla ricostruzione dell’accaduto, l’altra mattina, l’uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale che si è verificato nella città del Gattopardo. Rimasto ferito, non gravemente, è stato portato al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” per le cure necessarie. Qualcuno ha notato che l’uomo aveva una pistola e, da lì a poco, nella struttura sanitaria sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile e i poliziotti della sezione Volanti. Gli uomini in divisa hanno proceduto ad una perquisizione, nel corso della quale, è saltata fuori la scacciacani privo del tappo rosso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp