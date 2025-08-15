Ferragosto “low-cost” a San Leone: 24 mila euro per concerto e spettacolo in piazza

In piazzale Luigi Giglia, a San Leone, il Ferragosto ha richiamato migliaia di persone per il concerto di Loredana Errore, cuore di una serata che ha alternato musica dal vivo, dj set e coreografie caraibiche. L’evento, patrocinato dal Comune di Agrigento e affidato direttamente all’associazione Socrate, è costato complessivamente 24 mila euro Iva inclusa, cifra che comprende palco, service audio-luci, contributi SIAE, sicurezza, bagni chimici, consumi elettrici e tutte le spese per le autorizzazioni necessarie.

Sul palco, oltre alla cantautrice agrigentina, il corpo di ballo caraibico composto da Angela Barone, Patrizia Alaimo, Pietro Rizzo, Francesco e Giordana e i dj Andrea Cassaro, Roberto Giglio e Marco Puma. A condurre la serata Valentina Alaimo e Salvin Benenati.

Il momento più atteso è stato l’arrivo di Loredana Errore, che ha proposto brani del suo repertorio come La voce delle stelle, L’ho visto prima io, Il muro, Cattiva, In un abbraccio e Ragazza occhi cielo. L’artista ha anche lasciato il palco per abbracciare alcune persone con disabilità in prima fila.

Durante l’esibizione è salito il sindaco Francesco Micciché, che le ha consegnato un mazzo di fiori a nome della città: “Ti abbiamo voluta fortemente e tu ci hai fatto un bellissimo regalo, grazie a nome della città”, ha detto il primo cittadino.

La folla ha reso difficile la viabilità in tutto il quartiere balneare, con code e parcheggi introvabili. Alla polizia municipale si sono affiancati 31 operatori di una ditta esterna per la sorveglianza degli accessi.

Sul fronte della sicurezza, in gran parte delle spiagge di San Leone sono stati rispettati i divieti dell’ordinanza comunalesu tende, falò, barbecue e fuochi d’artificio. Restano tuttavia alcune segnalazioni di irregolarità nella zona delle Dune e nel vicino litorale di Cannatello.

