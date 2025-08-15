Massimo livello d’allerta nei pronto soccorso dell’Agrigentino e nelle strutture territoriali. Ad attivarlo, l’Asp di Agrigento che ha, naturalmente, un unico scopo: assicurare i più alti standard di sicurezza e appropriatezza delle cure in emergenza durante la settimana di Ferragosto in tutta la provincia. La Direzione strategica aziendale ha disposto il più alto dispiegamento di risorse professionali, strutturali e diagnostiche per garantire che ogni accesso presso le strutture ospedaliere e territoriali assicuri la massima assistenza e serenità ai cittadini.

In linea con le disposizioni dettate dall’assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, i responsabili di struttura hanno compiuto una ricognizione presso i vari presìdi di pronto soccorso e le guardie mediche della provincia per accertare che tutto sia pronto ed efficiente. In particolare sono stati verificati i tempi di sbarellamento dalle ambulanze, la disponibilità di barelle e sedie e la dotazione di personale. Reso libero anche il maggior numero possibile di posti letto in area di emergenza-urgenza per fronteggiare ogni incremento eventuale di flusso. Infine, un focus particolare sui reparti di Medicina, Chirurgia ed Ortopedia, statisticamente investiti dal maggior incremento di accessi.

