È accaduto l’altra notte lungo la Statale 115, all’altezza della zona dei semafori di Porto Empedocle. Un sessantenne agrigentino si è messo al volante di un’autovettura malgrado avesse alzato di parecchio il gomito. Procedendo a zig e zag, avrebbe più volte invaso la corsia opposta, rischiando di andare a sbattere contro altri veicoli. Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente.

L’agrigentino, dopo aver trascorso la serata in alcuni locali e ancora barcollante per l’eccessivo consumo di bevande alcoliche, ha deciso di mettersi alla guida della propria automobile per rientrare a casa. Lungo il tragitto, la sua andatura incerta ha messo a repentaglio l’incolumità dei passanti. La corsa è stata interrotta da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Agrigento.

I militari, notando l’auto in evidente marcia irregolare, l’hanno fermata. L’uomo, in palese stato di ubriachezza, è stato sottoposto all’alcol test, che ha confermato i sospetti: un tasso alcolemico oltre tre volte il limite consentito dalla legge vigente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp