“Diventare protagonisti della propria vita”: successo a Campobello di Licata per la presentazione del libro Tre Minuti di Andrea Cirino

Cambia la città, ma resta forte il messaggio. Con parole semplici e profonde, Andrea Cirino continua il suo percorso di dialogo con i lettori. “La vita è una costante ricerca di equilibrio tra ciò che possiamo dominare e ciò che sfugge alla nostra volontà. Solo attraverso l’esplorazione e il rafforzamento del nostro io interiore possiamo trovare la forza per affrontare le avversità con coraggio e determinazione, trasformandoci in protagonisti attivi delle nostre esistenze, anziché restare semplici spettatori delle circostanze”.

Una lettrice ha voluto condividere proprio questa riflessione, nata dalla lettura del libro Tre Minuti, durante la presentazione che si è svolta nei giorni scorsi a Campobello di Licata, trasformando l’incontro in un vero momento di confronto e consapevolezza. A fare gli onori di casa, il sindaco Vito Terrana e l’assessore Jenni Termini, che hanno accolto l’autore con calore e attenzione, confermando la sensibilità dell’amministrazione comunale verso la cultura e il desiderio di promuovere appuntamenti di qualità per la cittadinanza.

A impreziosire la serata anche la presenza del maestro Silvio Benedetto e il brillante contributo di Salvatore Pezzino, che ha dialogato con Andrea Cirino stimolando riflessioni e coinvolgendo il pubblico in modo diretto e appassionato. Numerosi e partecipati gli interventi dei presenti, che hanno trasformato la presentazione in un momento di reale condivisione, facendo emergere storie, emozioni e spunti di vita quotidiana.

“Campobello di Licata – ha commentato Andrea Cirino – si è dimostrata ancora una volta una comunità aperta, curiosa e generosa. Grazie a tutti per l’accoglienza e la partecipazione. Alla prossima”. Un nuovo tassello nel cammino di Tre Minuti, che continua a viaggiare da una città all’altra, portando con sé domande, parole e risposte, per ricordare che ogni vita può cambiare, anche in soli tre minuti.

