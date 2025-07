Simonetta Agnello Hornby presenta il suo nuovo libro a San Leone: appuntamento il 28 luglio con “Con la giustizia in testa”

Un nuovo appuntamento culturale si prepara ad animare l’estate agrigentina. Lunedì 28 luglio 2025, alle ore 18:30, presso l’Aquaseliz Beach Club sul Lungomare Falcone Borsellino a San Leone, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Simonetta Agnello Hornby, dal titolo “Con la giustizia in testa”, edito da Mondadori. L’iniziativa, promossa nell’ambito del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, è organizzata dal Centro Studi “Antonio Russello” e dal Centro Culturale Editoriale “Pier Paolo Pasolini”, in collaborazione con numerose realtà associative del territorio.

A coordinare e dialogare con l’autrice sarà Sara Chianetta, presidente del Centro Studi “Russello”. Interverranno inoltre Gaspare Agnello e Maurizio Masone, quest’ultimo anche presidente del Centro Pasolini. A rendere ancora più coinvolgente la serata, le letture a cura di Giusy Moscato, Ignazio Enrico Marchese e Gabriella Bruccoleri, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le pagine del volume, ricco di riflessioni e spunti sul tema della giustizia. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro e incontrare l’autrice per il firmacopie. Un’occasione per coniugare il piacere della lettura con la bellezza del mare di San Leone, in un contesto che unisce cultura, impegno civile e partecipazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.

