Al Città dei Templi partono gli “Aperitivi Letterari”: si comincia con Raimondo Moncada e il suo omaggio a Pietro Germi

AGRIGENTO – È stato il libro “Pietro Germi – Gli anni felici in Sicilia” di Raimondo Moncada ad aprire ufficialmente la rassegna degli Aperitivi Letterari al Centro Commerciale Città dei Templi, primo di una serie di appuntamenti che mirano a coniugare cultura, territorio e partecipazione.

Una nuova iniziativa nata dalla volontà di aprire la galleria commerciale a occasioni di confronto culturale e sociale, in collaborazione con il nostro giornale e altre realtà editoriali locali. Qualche mese fa, la direttrice del centro, Elisa La Rocca, ci aveva infatti sollecitati a pensare un format capace di portare nella struttura qualcosa che parlasse al territorio, e che ne valorizzasse le eccellenze.

Non ci siamo fatti pregare: abbiamo subito accolto l’invito e, con il prezioso supporto di VGS Libri e dello storico Elio Di Bella, abbiamo deciso di partire con un titolo forte, significativo, denso di contenuti e legami identitari.

L’esperimento ha dato i suoi frutti: pubblico attento e numeroso, dialogo vivace, e un finale conviviale con l’aperitivo culturale offerto dal centro commerciale, che ha fatto sentire tutti a casa. A fare gli onori di casa e portare i saluti istituzionali, Domenico Ferlita, con il supporto della vigilanza e del personale, che ha reso possibile il corretto svolgimento dell’evento.

La collaborazione tra il Centro Commerciale Città dei Templi e la redazione di Agrigento Oggi si rinnova e si consolida. Un percorso condiviso che ha al centro la cultura come motore di dialogo e aggregazione, in una galleria che non vuole essere solo spazio commerciale, ma anche luogo di incontro e riflessione.

Nei prossimi mesi altri appuntamenti seguiranno questo primo, che ha tracciato un solco importante. Intanto, grazie al centro per la fiducia e l’entusiasmo con cui ha voluto coinvolgerci in questo progetto.

