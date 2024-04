Si sono svolti il 5-6 e 7 Aprile a Cesenatico all’accademia Acrobatica i Campionati Nazionali di Pole Sport & Aerial Sport POSA (Pole Sports & Arts World Federation). Hanno preso parte al campionato Nazionale i primi 15 atleti classificati per punteggio agli Interregionali di tutte le categorie (Silver, Gold, Amatori) e gli atleti Competitive ammessi direttamente alla competizione. Ottimi risultati delle 3 atlete saccensidell’Associazione Sportiva “Pole Studio Catania Alice Lombardo” che portano a casa 1 medaglia d’oro con Gaia Mannino nella Categoria Junior Amatori e 2 medaglie d’argento con Adele Marciante nella Categoria Junior Silver e Rachele Bongiovì nella Categoria Varsity Silver. Mannino, Marciante e Bongiovì sono state preparate a Catania dalle Insegnanti Alice Lombardo (Campionessa Mondiale del Pole Art 2022) e Carola Maccarrone sua collaboratrice e a Sciacca dal tecnico Lia Vitrano presso l’Associazione Sportiva il Discobolo che ne cura anche la parte di flessibilità e di preparazione fisica con i tecnici Vullo, Riggio e Maniscalco. Inoltre Gaia Mannino ha ottenuto una borsa di studio per un importante workshop che si svolgerà a La Spezia. La stessa Mannino si è qualificata ai Campionati Mondiali che si terranno a Sassuolo dal 30 Novembre al 1 Dicembre. Ai mondiali prenderanno parte i primi 3 atleti classificati delle categorie Amatori e Competitive. POSA World Federation (POSA) è un’organizzazione no-profit dedicata a garantire il riconoscimento della pole dance come sport e sostenere la crescita del lato atletico e artistico di questo sport. Il Presidente POSA Davide La Cagnina e la moglie Alessandra Marchetti (ex atleta di spicco di ginnastica aerobica e fondatrice della Marketti Pole Studio di La Spezia) sono stati ospiti nel 2012 a Sciacca al famoso evento organizzato dall’ASD Il Discobolo “Aerobic Competition”.