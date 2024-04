Gli agenti del Commissariato di Canicattì, domenica mattina, hanno salvato un cagnolino che scorrazzava pericolosamente nel traffico mattutino della ex strada statale 640, recando qualche serio problema alla circolazione.

Diversi automobilisti, a causa sua, infatti, hanno rischiato di rimanere coinvolti in incidenti stradali. I poliziotti, subito accorsi, lo hanno prontamente preso e portato in Commissariato. L’animale adesso sta bene, ha bevuto un po’ di latte e poi è stato affidato al canile comunale.