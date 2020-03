Su Rai 1 collegamento con Agrigento, in diretta la Famiglia Campo: “Noi stiamo a casa”

Collegamento in diretta con Agrigento su Rai 1, nel programma Uno Mattina in Famiglia condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta. Per la Città dei Templi, la famiglia dell’Avvocato agrigentino Vincenzo Campo che, direttamente dalla propria abitazione, ha dato una bellissima testimonianza nell’ambito del periodo che si sta attraversando. Tutti a casa, genitori e figli. Nel corso della breve intervista, collegamento anche con altrettante due famiglie, una del centro e un’altra del nord Italia. La famiglia Campo ha potuto dichiarare anche di avere altri stretti parenti che vivono fuori dalla Sicilia e che non hanno pensato minimamente di tornare per una questione di senso civico e rispetto. La diretta è durata pochi minuti ma è bastata per far partire da Agrigento il giusto messaggio del “Restate a casa” proiettato a livello nazionale. Dunque, i Campo sono un modello da emulare così come la maggior parte delle famiglie della nostra città da giorni a casa per tentare di sconfiggere presto il Coronavirus.(GS)