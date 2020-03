Secondo caso di Coronavirus a Canicattì. Il sindaco: “Restate a casa”

Secondo caso di Coronavirus anche a Canicattì. A dare la notizia sul suo profilo di facebook il sindaco Ettore Di Ventura. “Mi è stato notificato pochi minuti fa la conferma del secondo caso nella nostra Città. Anche in questo caso ho allertato subito le Forze dell’Ordine e ricostruiremo tutti i contatti sociali del secondo soggetto risultato positivo. Il paziente si trova in isolamento domiciliare e sta bene. Nell’augurare una pronta guarigione al soggetto, vi esorto di evitare la cosiddetta “caccia all’uomo/donna”. Eventuali ed ulteriori aggiornamenti verranno dati appena possibile. In riferimento ai contatti sociali, saranno i familiari a ricostruirli con l’ausilio dell’Asp e delle Forze dell’Ordine. In ogni caso, la regola rimane sempre la stessa: RESTARE A CASA!”