Stasera su canale 5 l’intervista a Papa Francesco di Fabio Marghese Ragona. Il vaticanista del gruppo mediaset è nato a Milano ma cresciuto a Canicattì, in provincia di Agrigento. Fabio Marchese Ragona inizia la sua carriera come collaboratore di alcune tv locali siciliane. Dopo la laurea ha frequentato il Master in Giornalismo del “Campus Multimedia” dell’Università IULM di Milano.Un pezzo del cuore del giornalista appartiene anche a Casteltermini , paese di origine della madre Pina Badalamenti. A Canicattì, nel 2019, Fabio Marchese Ragona ha anche presentato, al Centro Culturale San Domenico , il suo libro “Il Caso Marcinkus – Il banchiere di Dio e la lotta di Papa Francesco alle finanze maledette” per il ciclo “Misteri d’Italia”.