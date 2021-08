Stufe: sempre più diffusi i modelli a pellet

Nell’ambito dell’energia pulita, sempre più spesso viene rivalutato il pellet, che si ricava dal legno: moltissime stufe di ultima generazione impiegano tale combustibile e sono tra le più scelte da chi desideri un dispositivo green che sia anche bello da vedere.

Una caratteristica importante del pellet è che recupera degli scarti di lavorazione, limitando così anche gli sprechi. Questa tipologia di stufe si può acquistare anche online su portali specializzati come, ad esempio, Climamarket.it, dov’è possibile trovare tutti i dettagli relativi alle caratteristiche e al funzionamento dei modelli disponibili.

Potenza e funzionamento della stufa a pellet

A una potenza maggiore, ovviamente, può corrispondere un’erogazione più performante di calore: una stufa a pellet può avere una potenza compresa tra i 5 e gli 11 Kw orari, per servire aree diverse, fino a ben 100 mq.

Anche in questa tipologia di riscaldamento si può prediligere una classe energetica superiore, dalla A fino alla A ++ nei modelli più evoluti. L’allaccio di una stufa va sempre effettuato da personale specializzato, che saprà lasciare i corretti spazi tra la parete e il dispositivo, valutando di volta in volta i materiali con cui viene a contatto (pavimenti e pareti) per inserire eventuali piastre di isolamento.

A livello tecnico, inoltre, vanno eseguiti tutti i collegamenti tra le tubazioni e la canna fumaria in maniera stagna, anche se presente una presa d’aria supplementare sul retro per utilizzare l’aria esterna o interna all’ambiente.

C’è anche da ricordare che, a parte l’irraggiamento di aria calda similare a quello di un vero e proprio caminetto (con ventilatore tangenziale interno), molte versioni possono scaldare acqua presente in tubazioni che sono atte a riscaldare pareti e pavimenti dell’intera casa. Non solo, anche l’acqua sanitaria domestica può dipendere da questo tipo di stufa, nel caso in cui si disponga di un modello termico.

Caratteristiche di una stufa a pellet

La stufa a pellet viene rifornita di carburante mediante lo sportello anteriore rigorosamente a tenuta stagna, con l’uso di vetri robusti e cromatura totale per impedire all’umidità di penetrare. Le aperture idrauliche consentono il carico agevole e sicuro e la vista del fuoco rende l’ambiente confortevole e suggestivo.

La pulizia del braciere viene di frequente automatizzata grazie a un sistema di rotazione denominato G.A.S, acronimo di Green Automatic Safety, recuperando ogni minimo residuo di materiale per evitare anche gli sprechi. Nell’ambito di tempi di accensione e riscaldamento ridotti, poi, vengono impiegate candelette al quarzo che, assieme a guarnizioni in acciaio inox, ottimizzano in maniera ulteriore i consumi.

Come un impianto di climatizzazione, anche la stufa a pellet si può comandare tramite telecomandi integrati o i pannelli di controllo a parete al fine di predisporre l’accensione o lo spegnimento quando si renda davvero necessario. Nei modelli di ultima generazione, inoltre, la presenza di wi-fi consente di fare tali operazioni anche da dispositivi quali PC desktop o smartphone collegati.

A livello estetico, infine, occorre ricordare che vi sono svariate possibilità di accordare la stufa a pellet con l’ambiente circostante, perché oltre a essere un dispositivo che garantisce il riscaldamento a vari livelli, si tratta anche di un vero e proprio elemento d’arredo bello da vedere.

Dai classici bianco e nero al color mattone, fino al bronzo, questa stufa è perfetta sia negli ambienti rustici che in quelli più contemporanei e aggiunge un tocco di classe in più a un’abitazione o persino a un ufficio. Determinante sarà anche prediligere il design giusto, con angoli più netti o arrotondati seguendo lo stile generale.