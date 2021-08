Scala dei Turchi Sunrise Experience: L’ora blu

Una esperienza dal mare e sul mare durante “L’ora blu”. E’ “Sunrise Experience: L’ora blu”, organizzata dai Team di PARADISE SUP AGRIGENTO e SURF SCHOOL PORTO EMPEDOCLE al cospetto della maestosa roccia di marna bianca della Scala dei Turchi a bordo dei loro SUP messi a disposizione per l’evento. L’appuntamento è in programma all’alba di sabato, 7 agosto prossimo. “L’oro blu- spiegano gli organizzatori- è quell’istante inafferrabile tra i sogni e il risveglio, in cui ciascuno può riflettere su ciò che è stato e desiderare ciò che sarà.

Rappresenta uno spazio interiore di silenzio e contemplazione, in cui sentirsi davvero parte di un tutto e respirare il soffio vitale dell’universo.

Quando il sole si trova al di sotto dell’orizzonte, prima dell’aurora che preannuncia il passaggio dal buio alla luce, si verifica l’ORA BLU.

Un fenomeno cromatico suggestivo ed emozionante, tutto risulta avvolto da una luce soffusa, nei toni del blu e del violetto. L’ora blu dura solo pochi minuti, mezz’ora al massimo e rappresenta uno spettacolo di rara bellezza.”

Il programma prevede:ritrovo dei partecipanti alle ore 5.10 al Ristorante Achantus; Incontro con gli istruttori che vi insegneranno come salire sul SUP. Crociera di 120 minuti, arrivo dinanzi la Scala dei Turchi. Per le info si può contattare PARADISE SUP AGRIGENTO e SURF SCHOOL PORTO EMPEDOCLE.