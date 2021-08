Green Pass, da oggi obbligatorio: ecco dove serve

Per entrare in ristoranti e pizzerie al chiuso, teatri, cinema, palestre, ma anche per far visita ai parenti in ospedale, da oggi serve il Green Pass. Il certificato è obbligatorio, e nell’Isola non ce l’hanno ancora un terzo dei siciliani.

Sono circa un milione e mezzo le persone non vaccinate, quindi, non in possesso della certificazione semestrale, che si ottiene con almeno una dose di vaccino o dopo la guarigione dal Covid-19.

Con controlli che saranno affidati ai gestori dei locali. Chi siederà al tavolo in un locale al chiuso, dunque, dovrà avere il Green Pass, ma sa che chi lo servirà potrebbe non averlo. Al momento, infatti, non è stato previsto lo stesso obbligo per i lavoratori o i gestori delle attività in cui c’è l’obbligo di certificazione verde.

Negli stessi locali di ristorazione e nei bar, ma per una consumazione veloce al banco, il Green Pass non serve.