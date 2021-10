Studenti di Comitini incontrano il cantastorie Nenè Salamone

Lunedì prossimo , 11 ottobre, alle 10, nello spazio esterno del plesso scolastico Ciranni a Comitini gli studenti incontreranno il cantastorie Nonò Salamone. L’iniziativa culturale patrocinata dal comune di Grotte e Comitini, ideata da Aristotele Cuffaro, presidente dell’Associazione Culturale Nino Martoglio, è stata accolta dalla dirigente scolastica Antonina Ausilia Uttilla che ha affermato: “Al tempo del virtuale in ogni attività sociale e formativa, il nostro istituto vuole porgere lo sguardo verso una tradizione siciliana che affonda le proprie radici in una cultura fatta di disegni inanimati raccontati con semplicità e stupore. Il cantastorie si pone, così, come un momento di formazione “diversa” sia nell’approccio che nel contenuto. Sono certa che il Cantastorie “Nonò Salamone” saprà catturare l’attenzione dei nostri alunni ed entusiasmarli”. Ringrazio le Amministrazioni Comunali di Grotte e Comitini, il Presidente del Consiglio Comunale di Grotte Aristotele Cuffaro e gli assessori alla pubblica istruzione”.