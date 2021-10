L’Archivio di Stato apre le porte alla mostra “Storie di istruzione al femminile”

In occasione della domenica di carta, in programma il prossimo 10 ottobre, dedicata al tema “Le storie delle donne nelle carte d’archivio”, l’Archivio di Stato di Agrigento, apre le porte per la fruizione della mostra documentaria “Storie di istruzione al femminile”. Il percorso culturale offre testimonianze sull’organizzazione scolastica nella provincia di Girgenti dopo l’unificazione d’Italia e fino ai primi del Novecento, tracciando storie di alunne, maestre, insegnanti e istituti scolastici in un periodo decisivo per l’individuazione del diritto all’istruzione pubblica e nel lungo percorso dell’emancipazione femminile.

In occasione dell’apertura straordinaria, nella sede dell’Archivio di Stato di Agrigento di Via Mazzini 185 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00, sarà possibile visitare anche i depositi archivistici.