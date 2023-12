Anche una rappresentanza dell’Istituto Fermi di Aragona partecipa alla sfida delle Olimpiadi italiane di informatica. Alcuni alunni della 3 e 4 A, indirizzo informatica, stanno mettendo il massimo impegno alla competizione che richiede abilità avanzate in programmazione e problem solving. A guidare gli studenti del Fermi, il docente responsabile del progetto, Giuseppe Callea.

Le Olimpiadi Italiane di Informatica, come accordo tra MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, assumono particolare significato in quanto costituiscono occasione per far emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. A maggior ragione, se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.

L’obiettivo è di contribuire a diffondere la cultura informatica nel sistema di istruzione superiore nel modo più coinvolgente e, contemporaneamente, far emergere e valorizzare le “eccellenze” esistenti nella nostra Scuola.