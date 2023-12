Fumare bene e responsabilmente, soprattutto dopo aver degustato prodotti d’eccellenza. È questo il motto di un gruppo di appassionati del sigaro che si sono dati appuntamento al ristorante pizzeria “La Giara” di Agrigento per una momento di condivisione. Una serata dove, oltre al sigaro Storico Italico Riserva, frutto di una manifattura legata al passato e dalle pregiate foglie di tabacco Kentucky Italiano, a fare da protagoniste sono state anche le prelibatezze proposte dal ristorante dei fratelli Arcieri. “Un viaggio gastronomico tipicamente siciliano”, – come ha spiegato Gabriele Arcieri che ha realizzato il menu. Un percorso che ha spaziato dal pane “cunzato” con la ricotta, alle panelle, bruschette, salumi e formaggi siciliani, per arrivare al tipico “cuddriruni” arricchito dal pregiato prosciutto crudo Carpagna, vera eccellenza italiana. Una vasta selezione di distillati e liquori ha poi accompagnato gli appassionati del “fumo lento”. Una passione che, come hanno spiegato Mario Luparello e Carmelo Carbone organizzatori dell’evento, coinvolge molti agrigentini. “Serate come queste – hanno detto- servono anche a sottolineare l’importanza di fumare responsabilmente e soprattutto prodotti di ottima qualità”.

