Ad Agrigento sabato prossimo 16 dicembre, all’ospedale “San Giovanni di Dio”, alle ore 10 tanti super eroi, come Superman, Spiderman, Wonder Woman e altri, allieteranno i pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, insieme al Lions di Agrigento e alle associazioni Avuluus e Talia Batman. I supereroi si caleranno con una fune dal tetto dell’ospedale ed entreranno nel reparto. Allo spettacolo, nell’area esterna all’ospedale, potranno assistere anche i bambini non ricoverati.