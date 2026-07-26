Una figuraccia. Un gruppo di studenti siciliani (anche agrigentini) sulla metropolitana di Bangkok, in Thailandia, urlavano e infastidivano altri passeggeri. Una donna è intervenuta per riprenderli ma i ragazzi hanno risposto in modo provocatorio, con insulti verbali e gesti osceni. La passeggera ha registrato con il suo telefono cellulare un video, diventato virale sui social network. La vicenda è stata raccontata dai quotidiani locali e molti cittadini tailandesi hanno scritto commenti negativi nei profili social dell’ambasciata italiana di Bangkok.

I ragazzi si trovavano in Thailandia con un viaggio didattico organizzato dal tour operator TravellingFox Estate INPSieme, che si è a sua volta scusata in un post pubblicato su Facebook ieri. Il gruppo coinvolto è composto da giovani studenti molti dei quali minorenni, che partecipano a un viaggio di studio finalizzato alla scoperta di una nuova cultura, all’esperienza di un contesto internazionale e allo sviluppo del rispetto e dell’apertura nei confronti del Paese ospitante. L’Ambasciata d’Italia a Bangkok ha diffuso un comunicato in cui ha espresso “profondo rammarico” e ha condannato “con fermezza il comportamento inappropriato”.

L’Ambasciata “porge le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente. Gli italiani comprendono e apprezzano profondamente i valori che la società thailandese attribuisce al rispetto per il prossimo, alla cortesia e alla convivenza armoniosa, valori che sono ugualmente cari e sostenuti dalla Repubblica Italiana”. “II comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano, né riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da tempo costituiscono il fondamento delle relazioni durature tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia”, conclude la nota dell’Ambasciata.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp