Prosegue il viaggio cinematografico de “I Film del Griffo”, la rassegna ideata e diretta da Beniamino Biondi che, ogni martedì sera, anima il chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” con una selezione di grandi opere del cinema internazionale dedicate, per questa quinta edizione, al tema del viaggio. Il sesto appuntamento, in programma martedì 28 luglio alle ore 21, sarà dedicato ad A spasso nel bosco (A Walk in the Woods, 2015), il film diretto da Ken Kwapis e tratto dall’omonimo bestseller autobiografico dello scrittore americano Bill Bryson.

Interpretato da due straordinari protagonisti come Robert Redford e Nick Nolte, il film racconta la storia di Bryson che, dopo molti anni trascorsi lontano dagli Stati Uniti, decide di affrontare uno dei sentieri escursionistici più celebri e impegnativi del mondo, l’Appalachian Trail. Ad accompagnarlo sarà l’improbabile e inseparabile amico Stephen Katz, compagno di viaggio tanto imprevedibile quanto irresistibile. Ne nasce un’avventura ironica e commovente, in cui la fatica del cammino si intreccia ai ricordi, alle occasioni perdute, alle fragilità dell’età che avanza e alla possibilità di guardare con occhi nuovi il tempo trascorso e quello ancora da vivere.

Il viaggio diventa così molto più di una sfida fisica: è un percorso di riconciliazione con se stessi, con l’amicizia e con la natura, capace di trasformare ogni passo in un’occasione di scoperta. In piena sintonia con il tema scelto per questa edizione de I Film del Griffo, A spasso nel bosco racconta il viaggio come esperienza di cambiamento e rinascita, ricordandoci che non esiste un’età oltre la quale smettere di cercare nuovi orizzonti. Con leggerezza, umorismo e grande sensibilità, il film celebra il valore dell’amicizia, il coraggio di mettersi nuovamente in cammino e la straordinaria capacità del paesaggio naturale di restituire misura, libertà e consapevolezza.

Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate agrigentina, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere il grande cinema nella suggestiva cornice del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, all’interno del programma delle iniziative culturali estive promosse dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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