I carabinieri della Stazione di Casteltermini hanno arrestato una disoccupata ventisettenne, sottoposta alla misura della detenzione domiciliare. E’ ritenuta responsabile dei reati di furto e rapina, dovendo scontare un residuo di pena superiore a 2 anni.
I militari hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal giudice di Sorveglianza di Agrigento. La donna, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.
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