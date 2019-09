Si ribalta con l’auto, anziano trasportato in ospedale

Ha perso il controllo dell’auto, ed è rimasto incastrato nell’auto ribaltata. Per alcuni minuti ha fatto temere il peggio l’incidente stradale, avvenuto lungo l’arteria di contrada “Sant’Anna”, precisamente nel tratto che collega la rotatoria di Porta Aurea e la Valle dei Templi, con il quartiere di Villaseta.

Coinvolto un 87enne di Agrigento, alla guida di un’autovettura, Fiat Seicento, che viaggiava da solo. Ha riportato traumi sparsi sul corpo. L’automobilista è stato liberato dal personale medico del 118. Da li a poco e’ stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per essere sottoposto alle cure del caso.