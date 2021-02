Striscia Led: l’innovativa tecnologia che non danneggia l’ambiente

Le strisce Led consistono in un prodotto per l’illuminazione, il quale ha attirato notevolmente l’attenzione di molti clienti per le sue varie funzionalità. Nello specifico, i prodotti costituiti dalla tecnologia Led sono altamente innovativi e soprattutto ecologici: rispetto ai sistemi standard di illuminazione infatti, questi prevedono un minore consumo di energia.

In particolare, le strisce Led consistono in delle strisce costituite da un circuito di Led. Queste sono ampiamente utilizzate, non solo per varie tipologie di stanze (soggiorno, camera da letto, etc…).

Le strisce Led, così come i prodotti costituiti dalla tecnologia Led, sono un’alternativa ottimale per evitare l’inquinamento dell’ambiente e, soprattutto, quello luminoso.

Perché scegliere le strisce Led

Ci sono numerosi motivi per cui è preferibile scegliere la striscia Led per illuminare gli spazi rispetto a dei prodotti standard, ma inquinanti per l’ambiente. In particolare, oggi giorno la situazione ambientale è abbastanza critica, a causa di inquinamenti di vario tipo: tra questi, è presente anche quello luminoso che, così come gli altri, procurano danni alla vegetazione e agli animali.

Ebbene, le strisce Led equivalgono ad una soluzione smart e, quindi, intelligente, dato il loro controllo da remoto (a seconda delle loro funzionalità e caratteristiche).

Nello specifico, sono presenti differenti tipologie di strisce Led in commercio: puoi quindi selezionare le loro dimensioni così come i loro colori. Solitamente queste ultime funzionalità risultano abbastanza economiche, mentre quelle che comportano anche l’impermeabilità hanno dei prezzi più elevati.

Le strisce Led comportano una scelta a sostegno dell’ambiente, soprattutto per il loro risparmio energetico: nello specifico, questi consumano meno energia e, pertanto, costituiscono anche un investimento che mira a farti risparmiare dopo un utilizzo prolungato.

Come scegliere le strisce a Led

Al fine di scegliere le strisce a Led, è necessario basarsi su determinati fattori per l’acquisto. Innanzitutto, è necessario scegliere delle strisce Led che abbiano una versatilità elevata: questo fattore ti permetterà di sistemarle in tutte le tipologie di superfici, sia lineari che curvilinee.

Quindi, le luci Led ti consentono anche di sistemare e illuminare una camera con creatività in modo smart ma anche funzionale: grazie alla loro forma allungata ti è possibile illuminare anche degli angoli abbastanza bui o ristretti.

Un secondo criterio di acquisto è, per l’appunto, il risparmio energetico tipico delle strisce Led: oltre al consumo di una energia minore rispetto a quella usata nei sistemi standard e nelle lampadine, queste strisce Led illuminano fino a 5 volte in più rispetto alle lampade tradizionali.

Oltre a ciò, queste strisce Led non emanano delle luci eccessivamente intense al punto da ricreare il fenomeno di abbagliamento, così come non emettono raggi infrarossi o UV, i quali sono altamente tossici per gli organismi umani.

Infine, queste strisce Led, così come gli altri prodotti costituiti da questa tecnologia a Led, sono caratterizzati da una longevità che comporterà un ottimo risparmio sulle tue bollette.

Per concludere, non richiedono alcuna manutenzione e sono capaci di durare fino alle 50.000 ore per la loro illuminazione: questo permette, quindi, non solo di risparmiare a lungo termine sulle bollette, ma anche di godere di un prodotto innovativo, ottimo per non inquinare l’ambiente e per portare creatività all’interno della tua casa.