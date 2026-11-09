Pochi euro in contanti e un telefono cellulare. Tanto è bastato a una malvivente per prendere di mira una pensionata di 81 anni, vedova, aggredita e derubata a pochi passi dalla propria abitazione. L’episodio di microcriminalità si è consumato sabato scorso in via Santa Venera, a Sciacca, in un orario – poco prima di pranzo – in cui nessuno si sarebbe aspettato una simile audacia.

La dinamica del furto con strappo è stata fulminea: l’autrice del gesto si è avvicinata all’anziana e, con una mossa decisa, le ha letteralmente strappato la borsa dalle mani, dileguandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.

Ancora profondamente scossa e spaventata per l’accaduto, la vittima è riuscita a raggiungere la locale stazione dei carabinieri. Ai militari dell’Arma ha sporto una denuncia contro ignoti, raccontando i dettagli del drammatico momento e specificando il contenuto della borsa: oltre allo smartphone, vi erano custoditi soltanto 30 euro.

I carabinieri hanno immediatamente fatto scattare le indagini per identificare la responsabile del brutto gesto, setacciando la zona alla ricerca di testimoni o di telecamere di videosorveglianza utili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp