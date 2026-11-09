Un gravissimo incidente domestico rischiava di costargli l’uso della mano sinistra, ma un eccezionale intervento di microchirurgia ha evitato il peggio. È accaduto nei giorni scorsi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici hanno trattato con successo un paziente giunto in codice rosso al Pronto Soccorso con un profondo taglio al polso. Il quadro clinico era critico: gli accertamenti avevano evidenziato la sezione netta dell’arteria radiale, lesioni multiple ai tendini flessori delle prime tre dita e il grave coinvolgimento dei nervi mediano e radiale.

La complessità del trauma ha richiesto una corsa contro il tempo e una stretta collaborazione tra diverse specialità ospedaliere. L’operazione è stata eseguita dai chirurghi plastici Luigi Montesano e Daniele Messina, in sinergia con l’équipe di Chirurgia vascolare diretta da Salvatore Alberto Turiano, la Chirurgia generale guidata da Carmelo Sciumé e il reparto di Anestesia e rianimazione sotto la guida di Gerlando Fiorica. Durante le delicate fasi dell’intervento, i chirurghi vascolari hanno ricostruito l’arteria radiale ripristinando il flusso sanguigno, mentre gli specialisti in chirurgia plastica hanno riparato i tendini e le strutture nervose compromesse.

La complessa procedura ha avuto un esito del tutto favorevole. Il paziente, le cui condizioni sono stabili, presenta già una buona vascolarizzazione dell’arto e un iniziale recupero della motilità delle dita. Per lui è già scattato il percorso di riabilitazione presso l’unità di Medicina fisica guidata da Fausto Crapanzano, finalizzato al recupero della sensibilità e delle funzioni motorie. Questo successo medico non solo dimostra il valore della cooperazione multidisciplinare in urgenza, ma testimonia l’alto livello delle competenze specialistiche presenti nella struttura sanitaria di Agrigento, ponendo solide basi per lo sviluppo della chirurgia della mano sul territorio.

Il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento ha espresso il proprio apprezzamento congratulandosi con tutti i professionisti coinvolti: «desidero rivolgere i miei complimenti alle équipe coinvolte per la competenza e la professionalità dimostrate. Questo intervento evidenzia quanto siano determinanti l’integrazione tra le diverse specialità, la tempestività dei percorsi assistenziali e la capacità di lavorare in squadra. È un risultato che valorizza le professionalità presenti nella nostra Azienda e conferma l’importanza di investire nello sviluppo di attività specialistiche in grado di offrire risposte sempre più qualificate ai bisogni di salute dei cittadini».

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