Strage sulla strada, nello scontro tra due auto sei morti

Sei persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita in gravi condizioni, in uno spaventoso incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16 nei pressi di Custonaci in provincia di Trapani. Le vittime sono quattro uomini e due donne. A scontrarsi frontalmente, una Fiat Doblò e una Alfa 156.Cinque delle sei vittime viaggiavano sul Doblò.

Si tratta di Matteo Cataldo e Anna Rosa Romancino 70 anni, di Palermo, Maria Grazia Ficarra 66 anni, anche lei palermitana, Matteo Schiera 67 anni, di Carini, in provincia di Palermo, Danilo Cataldo, 45 anni, sempre di Palermo. Morto anche Vincenzo Cipponeri, 45 anni, che viaggiava nell’Alfa Romeo, ed è di Custonaci. La settima persona coinvolta è Maria Pia Giambona, di 34 anni. Si trova all’ospedale di Trapani. Le sue condizioni sono molto gravi. Era anche lei a bordo dell’Alfa, insieme a Cipponeri.

Scene strazianti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove in pochi minuti sono arrivati amici e parenti di vittime e feriti. Scene strazianti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove in pochi minuti sono arrivati amici e parenti di vittime e feriti. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.