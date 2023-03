Agrigento chiude la regular season con una sconfitta a Casale Monferrato 88-77

Novipiù Monferrato Basket 88

Moncada Energy Agrigento 77

Novipiù Monferrato Basket: Martinoni 20, Sarto 16, Justice 16, Formenti 12, Quinn Ellis 10, Leggio 10, Karl markus Poom 2, Valentini 2, Mele, Carver, Ghirlanda. All. Stefano Comazzi

Moncada Energy Agrigento: Grande 28, Ambrosin 18, Daeshon Francis 13, Kevin Marfo 11, Costi 5, Negri 2, Chiarastella, Peterson, Mayer, Bellavia. All. Devis Cagnardi

Note parziali 19-23, 18-16, 25-20, 26-18

Arbitri: Wassermann, Yang Yao, Spesso

Agrigento chiude la regular season di A2 con una sconfitta. Al “PalaEnergica” ha la meglio La Novipiù per 88-77. Partita equilibrata fino all’ultima frazione, ma nel finale sono i piemontesi a dominare. Diverse le motivazioni, da una parte la squadra di casa che inseguiva punti salvezza. Agrigento ha perso l’occasione di finire nel Girone Blu, che sarebbe significato playoff. Adesso deve lottare sperando di raggiungere i playoff attraverso la fase ad orologio. La sconfitta rimediata a Casale Monferrato manda la squadra di coach Cagnardi nel girone bianco della fase a orologio, nonostante la vittoria di Trapani su Piacenza che avrebbe favorito Agrigento con una vittoria. La cronaca, dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio di due soli punti (37-39), nel terzo quarto sono i rossoblu a mettere il naso avanti (49-48). E’ un momento decisivo perchè la partita passa nelle mani dei locali che vincono la resistenza della squadra di coach Cagnardi che tuttavia rimane in scia provando a ed evitare di perdere il contatto con gli avversari. Per Agrigento non bastano ben 4 giocatori in doppia cifra, 28 punti di Alessandro Grande, seguito dai 18 di Lorenzo Ambrosin, 13 di Francis e 11 di Marfo. Per la squadra di casa è il solito capitan Martinoni il miglior realizzatore dei rossoblu con 20 punti, in doppia cifra anche Justice con 17, Sarto 16, Formenti 11, Ellis e Leggio con 10 punti a testa. Adesso la Novipiù cercherà di conquistare la permanenza in categoria nel Girone Salvezza che comincerà il 2 aprile; avversarie dei casalesi Mantova, Ravenna, Chieti e San Severo. Agrigento invece è chiamata alla fase cosiddetta ad orologio. Avrà da giocare 6 partite. Obiettivo vincere almeno le tre partite casalinghe per centrare la post season. Sarebbe un obiettivo che arriverebbe al culmine di una stagione sorprendente.