Diciottenne muore in un incidente stradale, il padre è agrigentino

Sarà effettuata domani, all’istituto di medicina legale, l’autopsia su Gabriele Aserio, il diciottenne morto nella notte tra venerdì e sabato a Palermo, in un terribile incidente stradale in viale Strasburgo. Lo ha deciso la Procura che si sta occupando dell’inchiesta. La salma di Gabriele, figlio di un agrigentino, è da ieri al Policlinico. Con lui, in moto, un suo amico di 17 anni, che è in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

Continuano le indagini della polizia Municipale. Fino ad ora la tesi privilegiata sembrerebbe quella dell’incidente autonomo. Gabriele in sella ad uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo per poi schiantarsi contro un albero, ma non è affatto esclusa l’ipotesi di un’auto pirata che possa aver tagliato la strada ai due ragazzi. Il padre di Gabriele, Antonio Aserio, originario di Naro, è il responsabile regionale dell’associazione celiaci.

In passato ha lavorato nell’ufficio di Gabinetto di Totò Cuffaro e per l’istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, e la sua famiglia fa parte del Rotary Club Costa Gaia. Gabriele frequentava il quarto anno dello Scientifico dell’istituto Don Bosco, era un bravissimo studente e un promettente e appassionato calciatore.