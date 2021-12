Strage di Ravanusa: mons. Damiano scrive a Papa Francesco: “La sentiamo al nostro fianco”

“Santo Padre,

in questo momento di grande dolore per la comunità ravanusana e per l’intera Chiesa Agrigentina, la vicinanza che ha voluto rappresentarci ci conforta e ci rincuora”.

Inizia così la lettera che mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo di Agrigento, in data 15 dicembre 2021, ha indirizzato in risposta al telegramma che, il giorno prima , il Santo Padre aveva indirizzato alla Comunità di Ravanusa nel quale esprimeva “Cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell’intera popolazione”.

“La tragedia che si è consumata sabato scorso scrive mons. Damiano a Papa Francesco – ha rimesso drammaticamente davanti ai nostri occhi la fragilità e la vulnerabilità della condizione umana. Ma se il Signore — nel mistero del Natale ormai alle porte — ha voluto assumerla per riscattarla, crediamo che anche tutto questo avrà un senso, per quanto difficile da decifrare e da accogliere. Mentre — come comunità civile ed ecclesiale — piangiamo i nostri morti e ci stringiamo alle loro famiglie, mentre raccogliamo le paure dei sopravvissuti e ci facciamo carico dei loro bisogni, mentre valutiamo le responsabilita? e ci impegniamo a garantire condizioni di vita migliori, anche in questa drammatica lezione della storia vogliamo cercare il senso della vita e della sua precarietà. E saperLa vicina — con il Suo cordoglio e la Sua preghiera — alla nostra angoscia e alla nostra speranza, ci è di grande aiuto in questa ricerca. Grazie di cuore, Santità! – conclude – mons. Damiano – Come noi La sentiamo al nostro fianco, anche Lei senta la nostra vicinanza e il nostro affetto e continui a benedirci”.