Le migliori VPN per lo streaming ti permettono di vedere in streaming contenuti con restrizioni regionali su Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, Amazon Prime Video e altri.

Potrai godere di un accesso veloce e senza restrizioni a film in HD, documentari e spettacoli televisivi che non sono disponibili nella tua regione.

Le migliori VPN per guardare contenuti video internazionali sono:

ExpressVPN: La migliore VPN per lo streaming di Netflix, HBO Max e Prime Video.

NordVPN: La scelta migliore per BBC iPlayer, Hulu, e in generale la VPN più veloce per lo streaming.

PrivateVPN: La VPN più economica per lo streaming con buone velocità e server specializzati.

Surfshark: La migliore VPN per lo streaming di Disney+ e ottima per Firestick.

CyberGhost: La migliore VPN per lo streaming con Smart DNS, con server dedicati allo streaming.

Le cinque VPN per lo streaming di cui sopra hanno app per Windows, macOS, iOS, Android e Fire TV. Cambiano il tuo indirizzo IP e trasmettono contenuti geo-bloccati da qualsiasi paese.

Oltre a PrivateVPN, le VPN che ti consigliamo hanno anche uno strumento Smart DNS. Questo ti permette di utilizzare una VPN su Apple TV, Roku, PlayStation e Xbox.

Perché hai bisogno di una VPN per lo streaming

Usare una VPN può migliorare significativamente la tua esperienza di streaming. Se sei a casa, puoi usare una VPN per accedere a migliaia di film e spettacoli televisivi che non sono disponibili nel tuo paese.

Se sei in viaggio, puoi usare una VPN per accedere a tutti i contenuti da casa che ti mancano.

I servizi di streaming come Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video limitano i loro contenuti agli utenti in luoghi specifici. Per esempio, Netflix USA ha più di 5.500 titoli, mentre l’Australia ne ha solo 2.000.

Inoltre, alcuni servizi come HBO, BBC iPlayer e Hulu sono disponibili solo in un paese.

Questo significa che c’è un gran numero di spettacoli disponibili a cui puoi accedere solo con una VPN per lo streaming.

C’è ancora di più in offerta se sei un fan dello sport. Se sei abbonato a un servizio di streaming sportivo e non vuoi perdere una partita da casa, accendi la tua VPN per lo streaming e accedi.

Quando usi una VPN, nascondi il tuo indirizzo IP e mascheri la tua posizione in modo che i siti di streaming pensino che tu stia navigando da un altro paese.

Questo ti permette di guardare tutti i contenuti non disponibili nella tua regione.

Purtroppo, trovare un servizio VPN che funzioni in modo affidabile con i principali siti di streaming sta diventando sempre più difficile.

Questo perché la maggior parte dei servizi sono ormai molto efficaci nell’identificare e bandire gli indirizzi IP appartenenti ai server VPN.

Ci sono ancora molti servizi VPN di alta qualità che funzionano costantemente per accedere alle librerie di streaming internazionali con velocità veloci e prezzi bassi.

Assicurati solo di connetterti a un server nel paese in cui il film o lo show televisivo è disponibile per la visione.

Come usare una VPN per lo streaming

Prima di poter guardare contenuti stranieri in streaming, dovrai impostare il tuo software VPN.

Se il servizio VPN che hai scelto è dotato di applicazioni personalizzate, il processo di installazione è semplice.

Per guardare film e spettacoli televisivi in streaming con una VPN:

Abbonati al servizio VPN che hai scelto.

Scarica il software VPN e segui le istruzioni di installazione.

Una volta installato, accedi all’app usando le credenziali del tuo abbonamento.

Seleziona un server VPN nel paese a cui vuoi collegarti.

Naviga fino al servizio di streaming a cui vuoi accedere e fai il login come al solito.

Ora avrai accesso a tutti i film e spettacoli televisivi disponibili in quel paese.

Se vuoi guardare Netflix, Hulu, HBO Max, o piattaforme di streaming simili, allora dovrai prima acquistare un abbonamento a quei servizi.

Mentre l’uso di una VPN può sbloccare diverse librerie di contenuti internazionali, non può farti avere accesso gratuito ad ogni piattaforma.