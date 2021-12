Akragas: ceduto Lionel Dome. Arrivano Scannella e Liguori

L’Akragas ha ceduto il portiere argentino Franco Lionel Dome, classe 1997, al Modica Calcio, militante nel campionato di Promozione. Torna in biancoazzurro il giovane portiere Samuele Scannella, classe 2004, ex Pro Favara. Per Samuele, originario di Agrigento, si tratta di un gradito ritorno in casa biancoazzurra. Scannella ha indossato la maglia dell’Akragas nella stagione 2020-2021. Il nuovo acquisto, è già a disposizione di mister Anastasi e del suo staff per la seduta di allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento.

Ingaggiato anche il giovane centrocampista Luca Liguori, ex Castrovillari in serie D.

Il calciatore ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra.