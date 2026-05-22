La Corte di appello di Palermo ha disposto la condanna a 1 anno di reclusione nei confronti di Giuseppe Giovanni Augello, 62 anni, di Cattolica Eraclea, per il reato di furto aggravato. I giudici di appello, dunque, hanno confermato il verdetto di primo grado del tribunale di Agrigento.
La vicenda risale al maggio-giugno 2019. L’imputato, storico dipendente di una farmacia di Cattolica Eraclea, avrebbe sottratto circa 4 mila euro in contanti dal registratore di cassa. Ad “incastrarlo” i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale.
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