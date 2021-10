Strage di animali in Sicilia a causa del mal tempo

Una strage silenziosa, centinaia di animali Morti in sicilia a causa di questo mal tempo. E’ in atto una burrasca da nordovest forza nove su Ionio meridionale e stretto di Sicilia. Lo comunica l’Aeronautica militare La Sicilia orientale e sud occidentale sono le regioni interessate dalla burrasca. Allagamenti si sono registrati non solo a Catania ma anche Siracusa. Secondo le associazioni animaliste ad essere colpite non sono solo le città e le campagne. Il mal tempo di questi giorni ha colpito “silenziosamente” anche gli animali. Ci sarebbero almeno un centinaio di cani che sono morti a causa del mal tempo. La denuncia da parte di alcune associazioni animaliste è stata diffusa tramite Twitter.