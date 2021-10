6 capi di abbigliamento A076 di cui non potrai fare a meno

Se sei in cerca di vestiti per bambini di elevata qualità, ti consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Cocochic: si tratta di un concept store online, creato da due mamme amiche tra loro, ovvero Giulia e Claudia.

Le fondatrici dello shop hanno selezionato i migliori capi per l’infanzia e per i primi anni dell’adolescenza, così da offrire ai clienti un assortimento vasto e trasversale. Sono stati scelti i brand più affidabili in questo settore, per garantire un’ottima lavorazione sartoriale, una notevole cura per i dettagli e una sapiente conciliazione di estetica e praticità.

Tra l’altro, gli indumenti proposti su cocochic.it sono tutti confezionati nel rispetto dell’ambiente. I tessuti, oltre a essere longevi e resistenti, sono anche ecosostenibili!

Tra i marchi preferiti c’è A076, che fornisce articoli all’insegna della comodità e del comfort. I prodotti di abbigliamento che recano questa firma sono perfetti per quando inizia a fare freddo, un must per l’autunno e per l’inverno. Scopriamo insieme quali sono quelli di cui non si può fare a meno.

La felpa panna con stampa glitter

Per una bambina che desidera una felpa morbida e calda, non c’è nulla di meglio del modello panna con glitter A076. Un capo realizzato interamente in cotone, tanto soffice che qualunque bimba non vorrà mai più rinunciarci.

A076 ha dato origine a una felpa ideale per tutte le occasioni: per la scuola, ma anche per il tempo libero e per le feste con gli amichetti. Le maniche sono lunghe, il design è a girocollo. Questa felpa si abbina in maniera ottimale a jeans, pantaloni e gonnelline di lana o a loro volta di cotone.

La blusa con ruches

Continuando con il vestiario per bambine, ecco la blusa con ruches di A076: il colore è bianco, una tinta che si armonizza con ogni tonalità e sfumatura. Come si suol dire, il bianco sta bene con tutto!

La blusa bianca di A076 ha ruches sulla parte anteriore e sulle maniche, che ovviamente sono lunghe. Il motivo a righine conferisce all’insieme un maggiore tocco di eleganza e di originalità. Questo indumento è eccellente per le bimbe dall’animo romantico.

I pantaloni olive

Per quanto riguarda i pantaloni, quelli olive sono suggeriti sia per i maschietti sia per le femminucce. Sono di stampo casual, e si inseriscono praticamente in ogni guardaroba – da quelli ispirati allo stile classico fino a quelli sportivi e moderni.

I bambini vogliono stare comodi e sentirsi a proprio agio: un obiettivo facile da raggiungere grazie a questi pantaloni A076. La vestibilità è dritta, il che è indice di semplicità e di versatilità. Un bel parka o un giubbottino imbottito, e il gioco è fatto.

I panta-cargo in felpa blu

Restiamo nel campo dei pantaloni per bambini. I panta-cargo in felpa blu navy piacciono davvero a tutti: aiutano i più piccoli a sentirsi già “grandi”, e sono straordinariamente confortevoli anche se indossati dalla mattina alla sera.

Questo modello calza un po’ largo, ma ha un funzionale elastico in vita. I bimbi adorano i tasconi laterali, nei quali possono portare tutto ciò che desiderano – piccoli giocattoli, caramelle ecc. Un pantalone di questo tipo è concepito per tutti gli istanti di vita quotidiana, dalla scuola ai pomeriggi trascorsi con i coetanei o con i genitori.

La felpa con stampa lupo

Il marchio A076 offre anche una meravigliosa felpa con stampa che raffigura un lupo stilizzato: uno stupendo esponente del ramo dello streetwear, che si accosta a pantaloni di ogni genere per il colore neutro (grigio melange).

Il lupo, invece, è di un verde brillante. Un modello esclusivo e unico, che riscalda chi lo indossa quando iniziano a calare le temperature. Segnaliamo il design a girocollo, la presenza di polsini elastici e di cannolè.

La polo piquet melange

Un altro capo A076 immancabile nell’armadio del tuo bambino è la polo in piquet. Questo tessuto è di cotone, ed è caratterizzato da textures decorative in rilievo.

La polo in oggetto è grigio melange, ha maniche lunghe, polsini e collo tradizionale. La vestibilità basic è emblema di funzionalità e di comfort. Ancora una volta, è facile abbinare questo articolo di abbigliamento a qualsiasi pantalone: di cotone, lana, jeans e così via.