Hanno depositato in maniera incontrollata rifiuti di ogni genere lungo la strada. I carabinieri della Stazione di Campobello di Licata hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento 23 persone, residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, ritenute responsabili, a vario titolo, di abbandono illecito di rifiuti.

Gli accertamenti, svolti tra i mesi di febbraio e marzo scorsi in contrada Fondachello, lungo un tratto di strada parallelo alla Statale 123, in territorio di Campobello di Licata, hanno consentito ai militari, anche mediante sistemi di videosorveglianza, di documentare 27 distinti episodi di sversamento abusivo.

Le immagini acquisite hanno permesso di individuare i soggetti mentre, utilizzando i propri veicoli, riversavano sul ciglio della strada diverse tipologie di materiale, tra cui rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali, sia non pericolosi sia pericolosi, determinando la formazione di una discarica abusiva su area pubblica.

Conclusi gli accertamenti, i 23 soggetti identificati sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. Contestualmente, i carabinieri hanno interessato il Comune di Campobello di Licata per gli adempimenti di competenza finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi e alla bonifica dell’area.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp