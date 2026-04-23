Il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo Del Monaco, accompagnato dal comandante provinciale di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, ha fatto visita ai reparti dell’Arma del territorio saccense incontrando i militari del Reparto Territoriale di Sciacca e della Stazione carabinieri di Santa Margherita di Belice. La visita ha avuto inizio a Sciacca, dove l’alto ufficiale dell’Arma ha incontrato il personale in servizio, soffermandosi sulle principali attività istituzionali svolte nel comprensorio e sulle più rilevanti dinamiche connesse alla sicurezza del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Generale si è intrattenuto con i militari, ribadendo la vicinanza del Comando di vertice ai carabinieri quotidianamente impegnati nei delicati servizi di prevenzione, controllo e contrasto dei fenomeni criminosi. Successivamente, il generale Del Monaco si è recato presso la Stazione carabinieri di Santa Margherita di Belice, presidio di prossimità al servizio della comunità locale, dove ha incontrato il personale del reparto, esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno assicurato quotidianamente a tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Nel corso della visita, il comandante della Legione ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai presidi territoriali dell’Arma, punti di riferimento essenziali per i cittadini e strumenti fondamentali per intercettare tempestivamente situazioni di disagio, bisogni di tutela e possibili fenomeni di illegalità. In tale quadro, ha richiamato il valore della presenza costante sul territorio, dell’ascolto della popolazione e della vicinanza alle comunità locali, quali elementi centrali dell’azione quotidiana dei Carabinieri.

Il generale Del Monaco ha quindi espresso il proprio compiacimento ai militari per la dedizione, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati nello svolgimento del servizio, esortandoli a proseguire con immutato impegno nell’attività quotidiana a favore della collettività.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp