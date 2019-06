Strada invasa dalla fogna, a San Leone incubo senza fine

A San Leone – ha detto l’ambientalista – come accade spesso, sono scoppiate le fognature e le stesse sono finite per invadere la sede stradale del viale delle dune, affollato di villeggianti provenienti da tutta la provincia. Probabilmente si è ostruita la condotta, per causa dalla scarsa pendenza e per la cronica mancata manutenzione. Viene un dubbio: siamo solo sfortunati o questa rottura domenicale è un sabotaggio, per tornare alla gestione privata?