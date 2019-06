Frana il costone, a rischio ville a Maddalusa

Con il drone si possono registrare immagini sensazionali. Documentare fenomeno come l’erosione costiera. L’attenzione torna sull’altipiano argilloso reso celebre nei racconti di Luigi Pirandello. Sulle coste della città dei templi fra Caos e Maddalusa, si registrano frane che mettono a rischio le abitazioni costruite a pochi metri dalla costa. A renderlo noto è stata la Guardia costiera dopo una normale attività di pattugliamento nell’area. “Oltre alla pubblica incolumità, – rende noto la Guardia costiera – è evidente un concreto pericolo per l’opera, oltreché per l’intera unità abitativa che potrebbe franare nell’arenile sottostante. Il fenomeno franoso è stato documentato dalle riprese di Claudio Lombardo di MareAmico che tiene alta l’attenzione sulla vicenda.