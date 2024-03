Esperienze, personaggi e cultura: Agrigento si prepara a brillare come Capitale della cultura

stata annunciata il 31 marzo 2023 e ha suscitato grande entusiasmo nella comunità. La città, con la sua storia millenaria, è pronta a celebrare e condividere le sue ricchezze culturali con il mondo.

Il podcast video di cui parli è un’iniziativa apprezzabile che permette di raccontare le storie e i personaggi di Agrigento. Il videomaker Marco Gallo ha creato un format coinvolgente che sta riscuotendo successo sui social e coinvolge sia i giovani che gli adulti. Attraverso questo podcast, Marco Gallo condivide le esperienze e le voci di artisti, giornalisti, imprenditori e altri protagonisti che hanno contribuito alla crescita culturale della città.

Tra gli ospiti, spiccano nomi come Silvio Schembri, Daniele Magro, Marco e Fausto Savatteri, che hanno saputo raccontare in modo positivo e coinvolgente l’esperienza di Agrigento. Inoltre, è interessante sapere che una delle puntate sarà realizzata in collaborazione con Domenico Vecchio, il direttore di AgrigentoOggi, per affrontare i temi attuali della città.

Se sei interessato a seguire il podcast, puoi trovarlo su Instagram e YouTube ai canali di Storie di una Capitale, AgrigentoOggi e Southmovie. Le puntate hanno una durata di circa 30 minuti e ogni giorno verranno pubblicati dei reel su argomenti affrontati durante le conversazioni. La prima puntata è stata rilasciata il 5 febbraio.