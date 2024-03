Litiga con l’ex moglie, sfascia alcuni arredi della casa familiare e strattona i carabinieri della Stazione di Agrigento, accorsi per riportare la calma. E una volta allontanato dall’abitazione ha raccolto dalla strada un tubo di ferro, sfogando la sua rabbia contro il portone d’ingresso dello stabile. Senza non poche difficoltà è stato fermato e portato in caserma. E’ successo l’altra sera non molto lontano del centro della città dei templi. Un trentenne di Agrigento è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile di resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento. Alla base del parapiglia, pare, l’incapacità del giovane di rassegnarsi alla fine del matrimonio.