La sezione Aia di Agrigento celebra un momento storico: domenica prossima l’arbitro agrigentina Flaminia Di Gregorio farà il suo esordio nel campionato di Eccellenza, dirigendo la gara tra San Vito Lo Capo e Cus Palermo. Si tratta di un traguardo senza precedenti per la sezione agrigentina: per la prima volta, infatti, una donna è stata designata alla direzione di una gara del massimo campionato dilettantistico regionale.

A Flaminia Di Gregorio giungono le congratulazioni del Presidente di Sezione Gero Drago, dei Vice Presidenti Costanza e Perrone, dell’intero Consiglio Direttivo – di cui la stessa arbitro fa parte – e di tutti gli associati della sezione di Agrigento. «Siamo certi che questo importante traguardo rappresenti solo una tappa di un percorso ricco di soddisfazioni, sia per Flaminia sia per tutta la nostra sezione», si legge nella nota.

L’esordio in Eccellenza segna un passo significativo non solo per la crescita sportiva dell’arbitro agrigentina, ma anche per la valorizzazione del ruolo femminile nel mondo arbitrale.

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