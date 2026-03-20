Trovato in possesso di quasi cento grammi di hashish, un bilancino di precisione e diversi strumenti per il confezionamento delle dosi. Il blitz antidroga è scattato nel quartiere del campo sportivo Esseneto ad Agrigento, da parte della polizia di Stato. Un cinquantenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tutto quanto è scaturito da un’attività investigativa dei poliziotti della Questura nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione al traffico di droga, su direttive del questore Tommaso Palumbo. C’era il sospetto da giorni che l’uomo si desse da fare con le cessioni di stupefacenti. Avuta la quasi certezza, che i sospetti fossero del tutto fondati, gli agenti hanno proceduto ad un’ispezione mirata.

Durante la perquisizione domiciliare, la polizia ha rinvenuto la droga e altro materiale per confezionare le dosi.

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