AGRIGENTO – Non più rinvii, non più ambiguità. Sul tema delle infrastrutture, e in particolare sull’aeroporto della fascia centro meridionale della Sicilia, arriva un appello diretto e senza giri di parole ai candidati sindaco di Agrigento.

A firmarlo è Angelo Principato, presidente del Comitato civico aeroporto ed infrastrutture della fascia centro meridionale della Sicilia, che in una nota invita tutti gli aspiranti alla carica di primo cittadino a prendere posizione in modo netto e pubblico.

Il passaggio è chiaro: «È soprattutto una scelta politica». Una frase che pesa come un macigno nel pieno della campagna elettorale.

Nel documento, il Comitato richiama la necessità di inserire la realizzazione dell’aeroporto tra i punti qualificanti dei programmi elettorali. Un’infrastruttura ritenuta strategica per rompere l’isolamento logistico di Agrigento e rilanciare concretamente l’economia del territorio.

Secondo Principato, non si tratta più di un’ipotesi teorica, ma di un progetto che ha già compiuto passi significativi, arrivando all’esame del MIT per l’inserimento nel Piano Nazionale degli Aeroporti. «La realizzazione appare semplice, fattibile, rapida e non dispendiosa se paragonata ad altre opere», sottolinea il Comitato, ribadendo anni di lavoro e pressione istituzionale sul tema.

Da qui l’invito – che suona anche come una sfida politica – rivolto ai candidati: dichiarare apertamente la propria posizione e assumersi la responsabilità di una scelta che, secondo il Comitato, non può più essere elusa.

Il messaggio è diretto agli elettori, chiamati a votare il 24 e 25 maggio: valutare i programmi anche alla luce dell’impegno concreto sul fronte infrastrutturale.

In una campagna elettorale ancora segnata da equilibri fragili e alleanze in costruzione, il tema dell’aeroporto torna così al centro del dibattito. E questa volta, con una richiesta precisa: niente più mezze parole.

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